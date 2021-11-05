Belediye-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı delege seçimleri tamamlandı

Belediye-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı kongresi öncesi gerçekleştirilen delege seçimleri tamamlandı.

Belediye-İş Sendikası Karabük Şubesi delege seçimleri sona erdi. Delege seçiminde başkan adayı Rıza Taşdelen Karabük, Safranbolu, Eskipazar ve Yortan Beldesinden 67 delegeyi aldı. Taşdelen, yoğun baskılara rağmen işçilerin kendi hür iradeleri ile seçimlerini tamamladıklarını belirterek, “Karabük, Safranbolu, Eskipazar ve Yortan Beldelerinde emeğin aslanları son sözünü söyledi. İşçilerimiz baskılara boyun eğmedi, yıllardır dile getirdiğimiz eşitsizliği onlarda fark etti. İnşallah bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Biz öyle keskin bir viraj döndük ki, birlik ve beraberlik içerisinde döndük. Seçimde son noktayı işçi kardeşlerimize bıraktık. Şimdi Kastamonu ve Sinop’ta delege seçimlerini yapacağız. Birlik ve beraberliğinizi gösterip, mevcut yönetime cevabı yine buradaki arkadaşlarımız verecek. Bu birlik ve beraberlik içerisinde o kadar güzel şeyler yapacağız ki hiç kimse yıkamayacak. Biz çok büyük bir gücüz. Bu gücü birlik ve beraberlik içerisinde mevcut yönetime gösterelim. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu verin. Ben başkan değilim, biz başkanız ve bu sendikayı hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.