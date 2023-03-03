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Bayraktar AK Partililerle görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti.
KARABÜK 03.03.2023, 22:36
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyarette, gündeme ilişkin görüşme gerçekleştirildi. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu.
AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken Bayraktar da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.