Battı Çıktı Kavşağı tek yönlü olarak ulaşıma açıldı

Karabük’te trafik sorununu çözmek amacıyla 7 ay önce temeli atılan ve çalışmalarda sona gelinen Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında yol ilk etapta tek şeritten ulaşıma açıldı.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesindeki çalışmalarda sona gelindi. Asfalt çalışmalarının tamamlandığı çift yönlü yolda ilk etapta Safranbolu istikameti ulaşıma açıldı. Yaklaşık 7 ay önce temeli atılan proje ile kentteki trafik çilesi sona erdirmek hedefleniyor.

Karabük istikametindeki yolda da devam eden çalışmaların gün içerisinde tamamlanıp çift yönlü olarak ulaşıma açılması bekleniyor.