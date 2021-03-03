Batı Karadeniz Bölgesi’nde heyelanlar en çok Yenice’de görülüyor

Karabük Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Gazanfer Erbay, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Batı Karadeniz Bölgesi’nde heyelanların en fazla görüldüğü yerin Yenice ilçesi olduğunu söyledi.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, Karabük’ün jeolojik ve morfolojik yapısı ve konumu nedeniyle geçmişte birçok kez önemli ölçüde afetlerle yüz yüze kaldığını belirterek, “Halen bu afet tehlike ve riski devam etmekte olan bir ilimizdir. Bu afetlerde çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, önemli ölçüde mal kaybı ve ekonomik hasar meydana gelmiştir” dedi.

Karabük’ü de içine alan Batı Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye’nin önde gelen heyelan alanlarından birisi olduğunu ifade eden Erbay, “Bölgede güncel veya jeolojik dönemlere ait eski heyelan kütlesi diye adlandırılabilecek birçok heyelan gözlenebilmektedir. Özellikle 1985 ve 1998 yıllarında Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerini kapsayan geniş bir bölgede seri ve bölgesel yayılımlı heyelanlar meydana gelmiştir. Söz konusu heyelan olayları sonucu gerek konutlar, gerekse alt yapıda önemli hasarlar oluşmuştur” diye konuştu.

Erbay, Türkiye Ulusal Afet Arşivi verileri incelendiğinde deprem dışında heyelan, kaya düşmesi, su baskını gibi afet olaylarının dikkat çektiği kaydederek, afet türleri içerisinde en fazla dikkat çekenin heyelan olduğunu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde heyelanların en fazla görüldüğü yerin Karabük’ün Yenice ilçesi olduğunu söyledi.

Erbay, Yenice ilçesinde geçmiş yıllarda meydana gelen heyelan afetleri sonucunda yaklaşık bin vatandaşın heyelan afetine maruz kaldığını aktardı.

Karabük’ü en çok etkileyen depremler hakkında da bilgi veren Erbay, şu ifadelere yer verdi: “Karabük’ü etkileyen depremler 1943 yılında 7.2 büyüklüğünde Tosya-Ladik ve 1944 yılındaki 7.2 büyüklüğünde olan Bolu-Gerede depremi olmuştur. Karabük’e en büyük hasarı 1944’deki deprem verirken bu deprem, bölgesinde toplam 20 bin 865 yıkık ve ağır hasara yol açtı. 3 bin 959 kişinin de canına mal olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Erbay, ülke genelinde temel afet farkındalık eğitimlerinin verileceğini de dile getirdi.