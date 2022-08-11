Başkent EDAŞ Karabük’te bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Karabük’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Karabük’te yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Başkent EDAŞ, Karabük’te hizmet verdiği bin 761 trafo ve 7 bin 706 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 612 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri bölgede 7 pano ile 9 trafo merkezini de elden geçirdi. Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Karabük’te hizmet verdiği 175 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 2 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte 9 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket, 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ’ın Karabük’te bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.