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Başkanlar toplantısına katılan Ünal, kentteki çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Genel Başkan Mahmut Asmalı başkanlığında gerçekleştirilen Yurtiçi Şube Başkanları ve Temsilciler toplantısına katıldı.

KARABÜK 22.09.2021, 12:20
Başkanlar toplantısına katılan Ünal, kentteki çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Genel Başkan Mahmut Asmalı başkanlığında gerçekleştirilen Yurtiçi Şube Başkanları ve Temsilciler toplantısına katıldı.

Genel Merkezde düzenlenen toplantıya Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal’da katıldı. Genel Başkan Mahmut Asmalı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda söz alan Ünal, kentteki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Ünal, yeni yönetim kuruluna beklentilerini ve projelerini aktardıklarını ifade etti.

Uzun dönem stratejiler için de fikir alış verişinde bulunduklarını aktaran Ünal, “Yeni yönetim kurulu ve başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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