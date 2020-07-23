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Başkan Vergili: "Şehrin 100 yıllık problemini çözüyoruz"

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI RAFET VERGİLİ, AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI İSMAİL ALTINÖZ, KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜ YÜKSEL OĞUZHAN VE BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAŞAK TARAFINDAN 100 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ.

KARABÜK 23.07.2020, 14:36
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Başkan Vergili: "Şehrin 100 yıllık problemini çözüyoruz"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başak tarafından 100 milyon lira tutarındaki projeler görüşüldü.

Belediyede yapılan toplantıda, 18 Ağustos’ta ihaleye çıkacak olan dört yol kavşağı başta olmak üzere, Namal Kavşağı, Balıkpazarı Kavşağı, Öğlebeli Kavşağı ve Melise-Belen-Kemal Oyman çevre yolu gibi projeler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Başkan Vergili, İl Başkanı Altınöz ve Bölge Müdürü Oğuzhan’a teşekkür etti.

Karabük’ün en önemli sorunlarından biri olan dört yol kavşağındaki trafik problemini çözmek amacıyla hazırlanan proje üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Vergili, "Bizde belediye olarak üzerimize düşeni yapacak, Karayolları ile birlikte Karabük’ümüze büyük bir değer kazandıracağız. Bu proje ile beklide şehrin 100 yıllık bir problemini çözeceğiz. AK Parti İl Başkanımız İsmail Bey’de konuya hassas bir şekilde yaklaşmakta ve projeyi yakından takip etmekte, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Altınöz de Karayolları Bölge Müdürü Oğuzhan ve Müdür Yardımcısı Başak ile birlikte Belediye Başkanı Vergili’yi ziyaret ederek, Karabük’ün gündeminde olan, şehrin uzun yıllar boyu trafik problemini çözecek olan KARDEMİR Kavşağı projesini masaya görüştüklerini belirtti.

Belediye Başkanı Vergili’nin Karabük Belediyesi olarak Karayolları tarafından yapılacak projede üzerlerine düşen ne varsa yerine getireceklerini ifade ettiğini vurgulayan Altınöz, "İnşallah Karabük’ümüzün bu problemini de birlikte çözeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz toplantı, hem kavşak projesi açısından, hem de Karabük Belediyesi ile Karayollarının ortaklaşa yapacağı diğer işler açısından son derece faydalı bir toplantı oldu. Belediye başkanımız da son derece yapıcı bir tavırla, belediye olarak her daim üzerlerine düşeni yerine getireceklerini ifade ettiler. Kendilerine AK Parti teşkilatları adına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada Karabük’e yapılacak hizmetlerde birlikte hareket edecek ve şehrimize çok güzel şeyler yapacağız. Projemizin ihalesi 18 Ağustos’ta yapılacak, ben şimdiden Karabük’ümüze hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Berat Baykara, Karabük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Tahsin Yakut ve Fen İşleri Müdürü İrfan İnal’da hazır bulundu.

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