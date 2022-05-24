banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

Başkan Vergili, “Hastaneyi Öğlebeli bahçelerine yapsaydık genişleme problemi olmayacaktı”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması dolayısıyla Yenimahalle’de bir araya geldiği vatandaşlara TOKİ’den bölgeye bir hastaneye yapılması için talepte bulunacağını söyledi.

KARABÜK 24.05.2022, 17:45
Başkan Vergili, “Hastaneyi Öğlebeli bahçelerine yapsaydık genişleme problemi olmayacaktı”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması dolayısıyla Yenimahalle’de bir araya geldiği vatandaşlara TOKİ’den bölgeye bir hastaneye yapılması için talepte bulunacağını söyledi.

Başkan Vergili, pandemi sonrası Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına Yenimahalle ile devam etti. Vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Vergili, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soğuksu 3. Etap kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla yer alan bazı hak sahiplerinin itirazları nedeniyle sürecin uzadığını ve Bayırmahalle projesinin hayata geçirilemediğini belirten Vergili, “Soğuksu 3. Etap bizi engelledi. Bazı hak sahipleri TOKİ’ye gitti geldi ve projeyi durdurdu. Daha sonra biz devreye girdik ve TOKİ yetkililerini ikna ettik. Ancak o sırada da pandemi süreci başladı. Sağ olsun o arkadaşlar Karabük’ü 2-2.5 sene geriye attılar. Şuanda orası bitmiş ve sıra Bayır Mahallesi’ne gelmişti. Haddehanelerimizden taahhütnamelerini aldık. Onların çıkmalarıyla ilgili hiçbir problemimiz yok. O arkadaşlarımız şunu anlamıyor. O zaman o daireleri alsalardı en fazla 200 bin liraya alacaklardı, şimdi ise en az 800 bin liraya alacaklar. O arkadaşlarımızın hem kendilerine zararı oldu, hem de başkalarına zararı oldu. Biz sizlerin evlerinize daha ucuza sahip olmanız için belediye olarak tüm haklarımızdan feragat edeceğiz. Burada ciddi bir mesafe aldık. Bizim dışımızda kimse burayı bu kadar kısa sürede boşaltamazdı. İçlerinde akrabalarımda vardı ama hiçbirini dinlemedik. Belediye olarak burada birçok yerimiz oldu. TOKİ’ye kardeşim sen buraya bir hastane yap, geri kalan haklarımızı da al ve hak sahiplerine daha ucuza ev ver” dedi.

Karabük için yeni bir ulaşım projesi hazırlattıklarını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından otobüs hatları için yeniden ihaleye çıkılacağını da açıklayan Vergili, “Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin ulaşım projelerini hazırlayan uzman arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şuanda güzergahlarda ayımlar yapılıyor. Bu çalışma Temmuz’a kadar sürecek. Ona göre hatları ve otobüslerin büyüklüklerini belirleyeceğiz. Ulaşım projemiz 1986’dan kalma. Halk otobüsçülerimiz zam istiyor. ‘Zarar ediyoruz, kapatıyoruz, kontak kapatacağız’ diyorlar. Kontak mı kapatacaksınız, iş mi bırakacaksınız, ne yapacaksanız yapında bizde yenisini yapalım. Tahmin ediyorum Eylül ayı gibi ihaleye çıkar ve Karabük’ün 50 senelik ulaşım problemini çözeriz. Karabük’e bir mirasta ulaşım konusunda bırakırız” diye konuştu.

Antepoğlu Sanayi Sitesi bölgesinde bir TIR parkı çalışması içerisinde olduklarını da aktaran Başkan Vergili, DSİ ve hazine ile gerekli izinlerin alınması için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, garajın hizmete girmesinin ardından şehir içerisine TIR sokmayacaklarını ifade etti.

Tek amacının Karabük’e hizmet olduğunu ancak bazı dönemlerde iktidar partisinin temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticileriyle fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve bunun sonunda Karabük’ün zarar gördüğünü de sözlerine ekleyen Vergili, “Ben bu memlekete hizmet etmeye geldim. Bizim yaptığımız işlerden birileri korktu. Milliyetçi Hareket Partisi’nden bir adam geldi, büyük işler yaptı ve bunların hepsi bir telaşa düştü. Sonra ne söylersek tersini yapmaya başladılar. Milletin menfaatlerini düşünmediler. Kendilerine dedim ki siz bu şehre hastane yapacaksanız Şirinevler’deki hastane kalsın ve orayı Tıp Fakültesine verelim. Ben size Öğlebeli bahçelerinden 100-150 dönüm yer kamulaştırayım ve buraya da devlet hastanesi yapın. Adamlar bunu kabullenemedi. Çok eski tanıdığımız bir İl Başkanı Ömer Ayar ‘Hayır olmaz’ dedi. Neden? Rafet Vergili dedi diye. Şuanda bizim 2-3 hastanemiz olacaktı ve bunları da konuşmayacaktık. Hastaneyi Öğlebeli bahçelerine yapsaydık genişleme problemi olmayacaktı. Kendilerine dedim ki bu hastane yetmeyecek ve yarın Yaşar Kaptan Çebi sahasını almak zorunda kalacaksınız. İmam Hatip Lisesini de isteyeceksiniz ancak o da yetmeyecek. Şimdi sahayı alıyorlar, Şehir Parkının olduğu bölgeye yeni İmam Hatip Lisesi yapıp İmam Hatip’i de yıkmaya çalışıyorlar. Siyaset yapan adamlar bugünden 3 sene sonrasını, 5 sene sonrasını göremiyor, ben ne yapayım? Hepsi günlük siyaset yapıyor. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili olabilirsin ama hangi partili olursan ol sen önce memleketine hizmeti düşüneceksin” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık