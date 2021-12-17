Başkan Ünal’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Cengiz Ünal, “2022 yılı için önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla net 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Cengiz Ünal, 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ünal, “ MÜSİAD olarak bütün çalışanlarımızın yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunmuş ve tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücret teklifimizin en az 4 bin TL olduğunu ifade etmiştik. Bu bağlamda 2022 yılı için önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla net 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Özellikle altını çizmek isteriz ki; çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için, fiyatlar genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtularak, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımızı yinelemek istiyoruz” dedi.

Ünal, ayrıca damga vergisi ve gelir vergisinin de kaldırılmasının iş dünyasını ayırca mutlu ettiğini de kaydederek, “ Yeni asgari ücretteki artış oranının geçtiğimiz seneye göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, Damga Vergisi ve Gelir Vergisini kaldırarak işverenin yükünü 450 TL azaltılması; iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buna ilaveten; bilindiği gibi mevcut uygulamada işkolu ya da sektör ayırt etmeksizin bütün asgari ücretli çalışanlar için standart bir ücret belirlenmekte, böylece imalata yönelik stratejik öneme sahip sektörlerle diğer sektörler arasında bir fark gözetilmemektedir. MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının, imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir” ifadelerine yer verdi.