Başkan Ünal : "TL’nin korunması adına çok önemli adımlar atıldı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Başkanı Cengiz Ünal, son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, " Ülkemizin menfaatleri adına vermiş olduğumuz ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz ve güvenimiz tamdır. TL’nin korunması adına çok önemli adımlar atıldı" dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye dair verdiği mesajların ardından döviz kurunun düşüşünü değerlendirdi.

Başkan Ünal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu kararlar ve reform paketleri ile yapay bir şekilde yükselen dolar sert bir düşüş yaşadı. Ülkemizin menfaatleri adına vermiş olduğumuz ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz ve güvenimiz tamdır. Ülkesine güvenen iş adamları için mutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamanın iş dünyamız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını görmekteyiz. Türk lirasındaki mevduatların kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu ciddi anlamda önleyecektir. Bunun etkilerini 2-3 gündür piyasada görmeye başladık. TL mevduatına kur farkı getirilmesi bu paketin en önemli birleşenlerinden birisi olmuştur. Yeni ekonomik tedbirler kapsamında birçok adımın atılması bizleri sevindirdi. Özellikle ihracatçımızın kurdaki ataklardan dolayı yaşadığı fiyatlayamama problemine karşı kur garantisi getirildi" dedi.

Modern ekonomilerin en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duyduğunu kaydeden Cengiz Ünal, şöyle devam etti:

“ Sosyal sermayenin başlıca kaynağı güven faktörüdür. MÜSİAD olarak bizler, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız. Zira yılık ilk 3 çeyreğinde yüzde 117 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi, yanlızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önerildiğinde uygulamaya konulan yeni ekonomik paketlerle TL’nin korunması adına çok önemli adımlar atıldı. Bu manada oluşan bu havayı çok önemsiyoruz. Kurda görülen artışların fiyatlara yansıma hızının aynı şekilde kurda görülen düşüşle birlikte mutlaka fiyatlara yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm halkımızın beklentisi de bu yöndedir. Türkiye ekonomisi, bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı daha da artırarak büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize inancımız tamdır."