Başkan Ünal: “MÜSİAD EXPO ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasında büyük bir fırsat”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, 2-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı’nın Türkiye’nin 2023 vizyonuna ulaşması doğrultusunda önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak. 19’uncu kez düzenlenecek etkinlikte, 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı ağırlanması ön görülürken, fuara gelecek nitelikli alım heyetleri girişimci, yatırımcı ve sanayici iş insanları ile bir araya gelecek.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, fuarın küresel ticarete yön vereceğini belirterek, “124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlayacağız. Avrupa’dan, Asya’dan Afrika’dan ve MENA bölgesinden çok ciddi katılım var. Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO’da yerini alacak” dedi.

MÜSİAD EXPO’da geniş ve derinlemesine bir araştırma yaparak firma ve ürün bazlı alım heyetlerini Türkiye’ye davet ettiklerini kaydeden Ünal, “24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek B2B görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağını ön görüyoruz. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek bu büyük buluşma için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Ünal, Anadolu’nun farklı noktalarından iş insanlarıyla birlikte 2020 yılındaki fuarda Karabük’ü en iyi şekilde temsil ettiklerini aktararak, MÜSİAD EXPO 2022 için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’nin 2023 vizyonuna ulaşması doğrultusunda MÜSİAD EXPO’nun büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Ünal, “Bu fırsatların farkındayız. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi ile ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımızı sürdürürken, MÜSİAD EXPO 2022 ile bu hareketi de en iyi şekilde değerlendirme hedefindeyiz” diye konuştu.