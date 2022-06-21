Başkan Ünal, MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal “Yeşil Dönüşüm Ekonomisi" teması ile gerçekleştirilen MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı.

MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımları ve Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın başkanlığında gerçekleşti. MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal’ında katılım sağladığı GİK çerçevesinde Başkanlar Toplantısı, Yurtiçi Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu, Bütçe ve Mali İşler Komisyonu, Karz-ı Hasen Sandığı, Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu ile Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu ve MÜSİAD Ticaret Ofisi Komisyonu toplantıları ile mini ticaret fuarı ve iş geliştirme toplantıları düzenlendi.

Gündemdeki ekonomik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve enerji stratejileri, yatırım ve üretim faaliyetleri ile sektörel birçok konu değerlendirildi. 106. Genel İdare Kurulu sonrası MÜSİAD tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, enflasyonla mücadele adımlarına dikkat çekilirken, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejisinin devam edeceği, iklim ve yenilenebilir enerji çalışmalarının hız kazanacağı vurgulandı.