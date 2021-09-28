banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

Başkan Sözen; “Vatandaşlarımız için en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz”

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve Ovacık Kaymakamı Osman Kurt Ovacık’ta devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

KARABÜK 28.09.2021, 12:23 28.09.2021, 12:37
Başkan Sözen; “Vatandaşlarımız için en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz”

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve Ovacık Kaymakamı Osman Kurt Ovacık’ta devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

2021 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Ovacık İlçesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek asfalt şefi Büşra Tunçer’den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Sözen, “ Ekiplerimiz sene başında belirlenen asfalt programı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şuan köylerimizde duble yol standardında çalışmalar yapıyoruz. Trafik işaret ve levhalarıyla birlikte şehir merkezlerinde ki yol kalitesi tarzında bir sistemle çalışıyoruz. Köylere yönelik hizmetler kapsamında hem KÖYDES hem de Özel İdare programlarını kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Biz vatandaşlarımız için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Sözen ve Kaymakam Kurt’a Ovacık’ta yaptıkları incelemelerde Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Ovacık İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile Karabük İl Özel İdare Asfalt Şefi Büşra Tunçer eşlik etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0