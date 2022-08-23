Başkan Sözen devam eden asfalt çalışmalarını inceledi

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Karabük merkeze bağlı Düzçam ve Güneşli köylerinde devam eden BSK (sıcak asfalt) çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı Düzçam ve Güneşli köylerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Ahmet Sözen Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den bilgi aldı

Başkan Sözen asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “İl Özel İdaremizin belirlediği asfalt programları dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Düzçam - Güneşli köylerimizde toplamda 5 Km’lik bir programımız var. En kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.