Başkan Sözen Cumayanı Taş Ocağı’nda incelemelerde bulundu

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, sabit konkasör kurulması planlanan Cumayanı Taş Ocağında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumayanı taş ocağına sabit konkasör kurulması İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirten Başkan Sözen, “Bilindiği üzere asfalt yapımında kullanılan agreganın büyük bir bölümünü ihale etmek suretiyle satın alıyorduk. Yakın bir zamanda bu bölgeye sabit konkasörümüzü kurarak agrega üretimine başlayacağız. Asfalt üretiminde kullanacağımız malzemeyi de buradan temin ederek kendi öz kaynağımızı kullanmış olacağız. Ayrıca taş ocağımızın asfalt plentine yakın olması hasebiyle de hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacağız. Köylerimize daha fazla hizmet get irmek için yaptığımız bu stratejik yatırımın bölgemiz, ilçelerimiz ve köylerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.