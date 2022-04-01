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Başkan Sözen, “Bu yılda çok önemli yatırımlara imza atacağız”

Karabük İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

KARABÜK 01.04.2022, 18:15
Başkan Sözen, “Bu yılda çok önemli yatırımlara imza atacağız”

Karabük İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, Nisan ayı olması sebebiyle tam kadro sahaya indiklerini ve yeni bir çalışma sezonunun startını verdiklerini belirtti.

Diğer yıllarda olduğu gibi bu yılda çok önemli yatırımların altına imza atacaklarını ifade eden Sözen, “Karabük İl Genel Meclisi olarak çok önemli kararlar aldık ve alınan bu kararları sahada uygulamaya çalışacağız. Her bir meclis üyemizde sahada ki uygulanmaların takipçileri olacak. İl Genel Meclis üyelerimiz, bu planların ve programların yapılmasında kendi İlçelerinin hassasiyetlerini ve önceliklerini en iyi bilen kişilerdir. Meclis üyelerimiz planlarını, programlarını yapıp İdaremize teslim ettiler. Bu planlar ve programlar yapılırken, ilçelerin hak ve menfaatlerini ön plana koyarak ve ilçelerin önceliklerini bilerek bu programları yaptılar. Yapmış olduğumuz plan ve programlarda 277 köy, 870 mahalle, 52 bin 281 nüfusla kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet anlamında bu çalışmaları hep birlikte, yüzümüzün akıyla bu yılda yapacağız” dedi.

KÖYDES’in kurulduğu yıldan itibaren kente devasa bir ödeneğin geldiğini aktaran Sözen, “Hizmet alanında 3 ana unsur ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi İl Özel İdaresi’nin ilçelerimizde ve köylerimizde direk yapmış olduğu yatırımlardır. Tamamen bütçe imkanlarıyla yapılan yatırımlardır. İkincisi İller Bankası aracılığıyla yapılan daha büyük yatırımlardır. Üçüncüsü ise KÖYDES ödenekleriyle yapılan yatırımlardır. Yani yapmış olduğumuz yatırımları üç ana gruba ayırmış oluyoruz. KÖYDES deyince son yüz yılın en büyük projesinde bahsediyoruz. Kurulduğu günden bu zamana ilimize 223 milyon 502 bin lira gibi devasa bir ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneklerle ve almış olduğumuz kararlarla 746 adet yol projesi, 702 adet içme suyu projesi, 36 adet kanalizasyon ve fosseptik projesi ve 17 adette sulama suyu projesini hayata geçirmişiz ve bunları da vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Proje anlamında ve sayı adedine baktığımız da dahi devasa projeler hayata geçirilmiştir. Bunun dışında KÖYDES ödenekleri dahilinde 128 milyon 295 bin lira gibi bir ödeneği yol sektöründeki hizmet alanımızda kullanmış bulunmaktayız. İçme suyu alanında ise 45 milyon 550 bin lira gibi bir ödeneği kullanmış durumdayız. Kanalizasyon çalışmalarında ise 1 milyon 328 bin lira gibi bir ödeneği programlamış, harcamış ve hizmete sunmuş durumdayız. Bunun dışında 457 milyon liralık da sulama suyu projesi hayata geçirmişiz” diye konuştu.

Sözen, kentin ve bölgenin gözde turizm merkezi olan Cam Teras’ın bakım onarım ve tadilat çalışmaları ile vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

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