Başkan Sözen, asfalt çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu İlçesinde devam eden asfalt çalışmalarını ve asfalt öncesi yol hazırlama çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Sözen incelemelerin ardından yaptığı açıklamada “Ekiplerimiz belirlediğimiz programları yetiştirmek adına hummalı bir çalışma içerisindeler. Bir yandan asfalt serim çalışması yapılırken diğer taraftan da asfalt öncesi yol hazırlama çalışmalarımız gerçekleştiriliyor. Merkez, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerimizde ana programlarımızı tamamladık. Eskipazar ve Safranbolu ilçemizde çalışmalarımız çift koldan devam ediyor. İncelemelerde bulunduğumuz Safranbolu ilçemize bağlı Geren Köyü’nde 1.9 kilometre ve Gündoğan Köyü’nde 2.3 kilometrelik yolumuzu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kuzyaka Köyü’nde ise çalışmalarımız tamamlandığında 3 kilometrelik yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu anlamda mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.