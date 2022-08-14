Başkan Sözen asfalt çalışmalarını inceledi

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, KÖYDES projesi çerçevesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

İl Genel Meclis Üyeleri Recep Tetik ve Murat Karagül’ün eşlik ettiği Sözen, Ibrıcak Köyü Ayanlar Mahallesi’nde Asfalt Formeni Ali Coşkun’dan bilgi aldı.

Vatandaşların yaşadıkları yerlerde rahat, müreffeh bir hayat sürmeleri için var gücüyle çalıştıkları belirten Başkan Sözen ”Şu anda bizim değmediğimiz ve ulaşmadığımız bir kırsal alanımız yok. İl Özel İdaremiz kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, KÖYDES projeleri ile birlikte kalkınma ve gelişme hamlesi en ücra köylerimize kadar uzanmıştır. Bu sene içinde programlarımız doğrultusunda asfalt yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Büyük özveri ve gayretle çalışan personellerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum ”diye konuştu.

Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Recep Tetik ve Murat Karagül yaptıkları açıklamada Yenice İlçesinde yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya devam ettiğini belirterek, "Bozulan köy yollarımızı afet sonrası hızlı bir şekilde toparladık. Asfalt programımızı da Yenice İlçemizden başlattık. Köylerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.