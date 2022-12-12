Başkan Sözen altyapı ve yol çalışmalarını inceledi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu ilçesine bağlı iki köyde devam eden altyapı ve yol çalışmalarını inceledi.

Safranbolu İlçesine bağlı Çavuşlar ve Hacılarobası köylerinde devam eden çalışmalar hakkında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den bilgi alan Sözen, “KÖYDES programları çerçevesinde başlatılan çalışmaların tüm ilçelerde aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışarak vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmaya gayret etmektedirler. Bir taraftan köy yollarımızda sıcak asfalt serimi gerçekleştirirken diğer taraftan da alt yapı ve yol genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile yol ağımız içerisinde vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımları sağlanacaktır” dedi.