Başkan Küçüktepe’den yeni yıl mesajı

Karabük Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Abdullah Küçüktepe yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Küçüktepe mesajında, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün 2021 yılında ortadan kalkmasını dileyerek, “Bir yılı daha mutluluk, sevinç ve üzüntüleriyle geride bırakıp, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin sevincini yaşıyoruz. 2021 yılının milletimize ve tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyor, birlik ve beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin sevgi ve saygının hâkim olmasını diliyorum. Ülkemiz ve dünya korona virüs denen bir illetle mücadele ediyor. Dünyanın başına bela olan bu korona virüsün en kısa sürede ortadan kalkmasını umuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim’den, 2021 yılının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam Âlemi ve dünya için sağlık, huzur ve barış dolu bir sene olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.