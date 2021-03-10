Başkan Köse’nin Miraç Kandili mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Köse, "İnsanların kurtuluşuna vesile olan rahmet ve mağfiretine mazhar olunan ve huzur bulunulan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin, dualarının kabul olduğu Miraç; Peygamberimizin Cenabı Allah’ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükselişidir. Böylesine önemli günler ruhumuzu karartan duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.