Başkan Köse’den Zafer Bayramı mesajı
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Köse, mesajında, 98 yıl önce eşsiz toprakların; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde tarifi güç imkansızlıklara rağmen umudunu yitirmeden zafere yürüyen milletimizin ayak sesleriyle inlemiş, kanlarıyla sulandığını belirtti.
Köse, şunları kaydetti:
"Hürriyetinden yoksun kalmaktansa ölmeyi tercih edecek kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden bir milletin yeniden dirildiği Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922 günü zaferle taçlanmış ve bu şanlı direnişle Dünya halklarına örnek olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşuna artık tümüyle uygun bir zemin hazırlayarak modern Türkiye’nin inşasına giden sürecin köşe taşı olan Zafer Haftasını, göğsümüzden taşan büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyorum.
Atamızın, silah arkadaşlarının ve yüce milletimizin ortaya koyduğu dirayet ve zafer, bizlerin yılmadan sürdüreceği, bilime, akla ve barışa dayanan yönetim anlayışıyla daima daha ileriye taşınacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25