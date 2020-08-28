Başkan Köse’den Zafer Bayramı mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse, mesajında, 98 yıl önce eşsiz toprakların; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde tarifi güç imkansızlıklara rağmen umudunu yitirmeden zafere yürüyen milletimizin ayak sesleriyle inlemiş, kanlarıyla sulandığını belirtti.

Köse, şunları kaydetti:

"Hürriyetinden yoksun kalmaktansa ölmeyi tercih edecek kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden bir milletin yeniden dirildiği Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922 günü zaferle taçlanmış ve bu şanlı direnişle Dünya halklarına örnek olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşuna artık tümüyle uygun bir zemin hazırlayarak modern Türkiye’nin inşasına giden sürecin köşe taşı olan Zafer Haftasını, göğsümüzden taşan büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyorum.

Atamızın, silah arkadaşlarının ve yüce milletimizin ortaya koyduğu dirayet ve zafer, bizlerin yılmadan sürdüreceği, bilime, akla ve barışa dayanan yönetim anlayışıyla daima daha ileriye taşınacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."