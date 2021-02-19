Başkan Köse’den kan bağışı kampanyasına destek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse “Güvenli Kan Temini Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe katılarak kan bağışı yaptı.

Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi, kan ihtiyacını karşılamak üzere ‘’Güvenli Kan Temini Projesi’’ kapsamında Safranbolu Misak-i Milli Demokrasi Meydanında Kan Alma Aracında, gönüllü kan bağışçılarından kan aldı.

Kan bağışı etkinliğine, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kd. Albay Hasan Başkök, Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Savcısı Sefa Alkış, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş katıldı.

Kızılay’ın kan bağışı faaliyetlerini son derece önemli bulduğunu kaydeden başkan Köse, “Kan ve kan ürünleri doğrudan doğruya insan hayatı ile ilgili ve kime ne zaman kan ve kan ürünlerinin ihtiyaç olacağı hiç belli değil. Dolayısıyla kendimize, çocuklarımıza, akrabamıza veya bir başka insana yapılabilecek en büyük iyilik kan bağışıdır” dedi.