Başkan Köse’den 18 Mart mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Köse Çanakkale Zaferi’nin hem ülke hem de dünya tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Köse mesajında “Çanakkale destanının 106. yılında vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızın hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz. Farklı farklı etnik milliyetlerden oluşan milyonlara ulus olma bilincinin aşılandığı, Anadolu halkının topuyla, tüfeğiyle, kanıyla canıyla verdiği bu büyük mücadele Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine büyük bir askeri deha ve çok güçlü bir lider olarak çıkışı açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sürecinde bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirerek tarihe “Çanakkale Geçilmez” sözü ile yazılmış bir destandır. Bu destanın ardından, Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde bir kez daha, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferinde Anadolu halkının verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile hatırlıyor; 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü’nde, vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” ifadelerine yer verdi.