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Başkan Köse Veteriner hekimleri ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 24 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeni ile ilçede faaliyet gösteren Veteriner hekimleri tek tek ziyaret ederek günlerini kutladı.

KARABÜK 27.04.2021, 13:47
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Başkan Köse Veteriner hekimleri ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 24 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeni ile ilçede faaliyet gösteren Veteriner hekimleri tek tek ziyaret ederek günlerini kutladı.

Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta başında ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Köse, Veteriner Hekimlerin günlerini kutlarken, çok önemli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

Veterinerlerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Veteriner Hekimlere “Atatürk” tablosu hediye etti.
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