Başkan Köse vatandaşlara aşure ikram etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren DERMAN ekibi ile vatandaşlara aşure ikram etti.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda yapılan aşure ikramına, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kırımlı ile vatandaşlarda katıldı.

İkram sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, “Aşure, farklı tatların bir yerde buluşup tek bir tat olarak ortaya çıkmasıdır. Bu ayın en büyük özelliği birlik ve beraberliği pekiştirmesidir. Aşurede nasıl farklı tatlar bir araya gelebiliyorsa, ülkemizde de farklı etnik grupların bir arada özgürce, barış ve huzur içerisinde yaşaması en büyük dileğimizdir. Yapılan bu güzel etkinlikten dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“İslam aleminin en önemli dört büyük ayından biri olan Muharrem ayını yaşadıklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, “Muharrem ayının en büyük özelliklerinden bir tanesi de aşuredir. Bizler de her yıl olduğu gibi bu sene de arkadaşlarımız tarafından hazırlanan aşureleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Malumunuz hem dinimiz hem ananelerimizin bıraktığı en önemli miraslardan bir tanesi de paylaşımdır. Bu yıl ki etkinliğimiz Kent Meydanı, Merkez Camii ve Ulu Camii önünde Cuma namazı çıkışında gerçekleşiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde, en önemlisi de sağlıkla yaşanan bütün sıkıntıların da son bulduğu bir ay olmasını diliyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını kutluyor, ağız tadıyla geçirecekleri bir yıl diliyorum” diye konuştu.

Başkan Köse meydandan ayrılmadan önce burada bulunan vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti.