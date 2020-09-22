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Başkan Köse Vali Gürel’i festivale davet etti
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE, 25-27 EYLÜL 2020 TARİHLERİ ARASINDA 21.'Sİ DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE FOTOĞRAF YARIŞMASI DAVETİYESİ TAKDİM ETMEK ÜZERE VALİ FUAT GÜREL’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
KARABÜK 22.09.2020, 15:51
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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 25-27 Eylül 2020 tarihleri arasında 21.’si düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ve Fotoğraf Yarışması davetiyesi takdim etmek üzere Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.
Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ve Fotoğraf Yarışmasının "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlendiğini ifade eden Köse, 3 gün sürecek olan festival davetiyesini Vali Gürel’e takdim ederek festivale davet etti.
Nazik ziyareti ve festival daveti için Köse’ye teşekkür eden Vali Gürel, 21.’si düzenlenecek olan festivalin güzel bir şekilde gerçekleşmesini temenni etti.
Ayrıca Başkan Elif Köse, belediyeye ait serada üretilen ürünlerden oluşan bir sepet takdim etti.
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