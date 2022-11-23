Başkan Köse, Tarihi Çarşı’da incelemelerde bulundu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin en çok ziyaretçi alan ve en eski yerleşim yeri olan Tarihi Çarşı’da incelemelerde bulundu.

Kazdağlı Meydanından başlayan gezide Başkan Köse, çarşı bölgesinin eksiklerinin tespit edilmesine yönelik incelemeler yaptı. Birim müdürlerine gerekli talimatları veren Köse, Safranbolu’da en çok ziyaretçi alan ve bölgenin en eski yerleşim yeri olan Tarihi Çarşı bölgesinde turizm sezonu başlamadan tüm eksiklerin giderileceğini ve yeni projeler ile çok daha cazip hale getirileceğini ifade ederek “Bugün birim müdürlerimiz ile birlikte ivedilikle yapılması gerekenleri tespit ettik ve gerekli notlarımız alarak çalışmalara başladık” dedi.

Safranbolu Geçmişten Geleceğe Açılan Kapıdır

Turizmin en önemli potansiyellerinden birisi olan Tarihi Çarşının estetiğini bozan, hem kente hem de turizme olumsuz yönde etkisi olan hiçbir şeye izin vermeyeceklerini belirten Köse, “Safranbolu geçmişin geleceğe kapısı konumunda bir turizm kenti. Kentin bir yandan gelişirken diğer yandan tarihine gerekli önemi vermesi gerekir. Bizlerde vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve güçle tüm ekiplerimizle birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Elif Köse, incelemeler sırasında vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti.