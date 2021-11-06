Başkan Köse, safran hasadı yaptı

Safranbolu Belediye tarafından 2 bin 500 metrekare alanda dikimi yapılan dünyanın en pahalı baharatı safranın hasadı yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Unesco Dünya Mirası Listesi’ndeki tarihi evleriyle ünlü ilçede yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılabilen safranın ilk hasadını yaptı. Belediyeye ait 2 bin 500 metrekare arazide ekimi yapılan safranla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Köse, "Burada amacımız ilçemizle adı bütünleşen, geçmişte yüzlerce kilo elde edilirken şimdilerde çok çok az olan safranı yeniden gündeme getirmek ve insanlarımızı teşvik ederek safran üretimini artırmak. Pek çok vatandaşımız safranın pazarlaması ile ilgili sorunlar yaşadıklarını dile getiriyor. Bu nedenle üreten bütün vatandaşlara destek olunması gerektiğini düşünüyor, safran üretiminin yeniden canlanacağına inanıyorum. Bununla birlikte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Köse’ye hasatta Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve müdürlük personeli eşlik etti.