Başkan Köse, “Ruhsatı olmayan hiçbir mekana izin verilmeyecek”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sadece düğün salonu ruhsatı olan mekanlarda düğün organizasyonlarının gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konak, bahçe ve işletmelere get irilen düğün yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düğün salonu ruhsatı alabilecek mekanların niteliklerinin, özelliklerinin yasalarla belirlediğini ifade eden Köse, “Nerelerde düğün yapılabilir, nerelere düğün salonu verilebilir. Çok uzun mazisi olmayan bir şekilde konak bahçelerinde düğün yapılmaya başlandı. Bunun sayısı ikiydi, üçtü derken Bağlar ve Çarşı bölgelerine gerçekten tehdit eden, orada huzuru kaçıran ve trafik anlamında da sıkıntı yaşatan boyutlara gelmeye başladı. Bu bir tavizle yasaya da uymayan bir şekilde göz yumulması ile başlamış ve oralarda yaşayan insanların huzurunu kaçıran boyutlara gelmiş. Buna artık göz yumulması mümkün değil. Yasaya aykırı olan, şartları taşımayan mekânlarda düğün yapılmakta. Yasayı okuyan herkes bilir. Geçtiğimiz senelerde buralarda düğün yapılmaz dediğimde bana karşı gelen bir konak sahibi, çok güzel bir dilekçe yazmış. Bu dilekçede, düğün salonu ruhsatı olmayan yerlerde düğün yapılamayacağını, mahkeme ile iptal edildiğini, cezalar kesildiğini belirtmiş. Şimdi diyor ki, buralarda düğün yapılmasına izin verirseniz sizi görevinizi kötüye kullanmaktan mahkemeye veririm. Bakın o da araştırmış ve anlamış. Biz zaten bunları biliyoruz. Ama kamuoyunun bilmediği bir şey var” dedi.

“Kurumlar olarak yasaları çiğnersek, vatandaşların uymasını nasıl bekleriz”

“Biz Safranbolu’da düğün yapılmaz demiyoruz” diyen Köse, şunları söyledi: “Diyoruz ki düğün salonu ruhsatı olmayan mekanlarda düğün yapılamaz. Bu ruhsatı almanın şartları belli. Siz bu şartları yerine geti riyorsanız düğününüzü yaparsınız. En çok ses çıkaranlar da bahçelerde düğün yapanlar. Meskun alanlarda yasa zaten izin vermiyor. Bu yasayı da ben yapmadım. Ne yazık ki çok enteresan bir şekilde esnafları temsil eden oda başkanı benim yasayı çiğnememi istiyor. Böyle bir şey olabilir mi. Bizler kurumlar olarak yasaları çiğnersek, vatandaşların uymasını nasıl bekleriz.”

“Biz halkımızı düşünmek zorundayız”

Bu uygulama ile yalnızca düğünden para kazananları değil, o bölgede yaşayan halkı da düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Köse, “Onlar sadece 4-5 ayda yapacakları düğünleri düşünüyorlar. Ama biz halkımızı da düşünmek zorundayız. Bu arada eksiklerini tamamlayıp düğün salonu ruhsatı alan mekanlar da var. Kısaca bu yıl düğün salonu ruhsatı olmayan hiçbir mekana izin verilmeyecek” diye konuştu.