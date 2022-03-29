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Başkan Köse imar planı iddialarına cevap verdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin doğal sit alanları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu, verilen imar planının iptali için dilekçe verdiklerini duyurdu.

KARABÜK 29.03.2022, 14:16
Başkan Köse imar planı iddialarına cevap verdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin doğal sit alanları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu, verilen imar planının iptali için dilekçe verdiklerini duyurdu.

Başkan Köse, ilçe gündemini ilgilendiren doğal sit alanları ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Son günlerde asılsız, kirli haber ve bazı iddiaların ortada dolaştığını belirten Köse, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu’nun önemli bir kent olduğunu, bu kentin hem kentsel hem de doğal sit alanları olduğunu ifade etti.

Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 17 Mayıs 2019 yılında belediyenin bilgisi dışında aldığı kararla ilgili bilgi veren Köse, “Doğal sit alanları ile ilgili Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın illeri doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2015 yılında başlatılan projesinin Safranbolu doğal sit alanı sonuç raporuna gönderme yapılan Safranbolu’daki doğal sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesini içeren belediyemizin bilgisi dışında, bizi davet etmedikleri 17.05.2019 yani biz görevdeyken tarih ve 17 sayılı Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararında şunlar yer alıyor. Doğal sit alanlarında hazırlanacak, revize edilecek koruma amaçlı imar planında bu alanlara ait sınırla göre plan kararlarının düzenlenmesine ve plan hükümlerine uyulmasına, bu alanlarda Safranbolu kentsel sit alanı planlama ve uygulama koşulları ile uyumlu olacak şekilde ülke kararları da dikkate alınarak uygulamalara yön verilmesine, Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesinde olması dikkate alındığında doğal sit alanlarındaki koruma ve kullanma çalışmalarında ilçenin silüetinin bozulmama hususunun gözetilmesine geleneksel ve karakteristik dokusunun korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin ilgili idarelerce alınmasına karar verildi” dedi.

“En sağlıklı çalışmayı bu bölge için bakanlık yapar”

Verdikleri dilekçenin içerisinde Safranbolu’nun Dünya Miras Listesi’nde yer aldığı unutulmadan, sülietinin bozulmamasına dikkat edilerek yeniden planlanması gerektiğinin yer aldığını kaydeden Köse, “Bu karar alınmış bize yazısı geldi ve bu yazıya istinaden herkesin elinde salladığı dilekçem var ya. Biz de diyoruz ki artık revizyon planı yapmak hasıl olmuştur. Yani zorunlu hale gelmiştir. Çünkü bu bir süreç ve başlatılmış, buranın dereceleri değişmiş. Nitelikleri değişmiş. Ben göreve geldikten sonra bize bir yazı geldi ve dediler ki artık buraların dereceleri değişti, sizde bu plansız alanlara yeni planlar yaptırın. Biz dedik ki, bu geniş alanların planlarını Çevre ve Şehircilik bakanlığı aracılığı ile yapalım. Çünkü böyle yetkileri var. Bakın burada biz bunu yapamıyoruz, bizi aşan bir şey değil. Biz bunu özel firmalara ihale ile de yaptırabilirdik. Ama en sağlıklı çalışmayı bu bölge için bakanlık yapar. Ben bakanlık eli ile yapılmasını tercih ettim. Biz buna mecbur muyuz, mecburuz. Planları yaptırmak zorundayız. Artık süreç bitmiş, dereceler ve nitelikler değişmiş. En sağlıklısı bakanlık tarafından yapılmasıdır demek kadar doğal bir şey yok” diye konuştu.

“Yeni yapılan planlarla ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi”

Köse, “Bakanlık bunu ihale ile firmaya verdiğinde iletişim halinde imişiz ya. İletişim halinde olduğumuz konu şundan ibaret. Bizden altlıklar ve bölgenin gezdirilmesi istendi. Onun haricinde yeni yapılan planlarla ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi. Bilgi verilmemesinden meclis üyelerimizle birlikte sıkıntı duyduğumuz için rica ettik ve bir bilgilendirme toplantısı yapmalarını istedik. Kurulda bu konunun görüşüleceği zaman bana ve meclis üyelerimizin tümüne bilgilendirme toplantısı yapıldı. O gün gördük ve hatta bu güne kadar planların gösterilmemiş olmasını da yapan firma kendi ayıpları olarak nitelendirdi. Biz planları gördük ve ilk koruma kurulunda belediye olarak red oyumuzu verdik. Bu planları onaylamadığımızı söyledik” ifadelerine yer verdi.

Ortada bir dilekçe daha olduğunu ve kimsenin bundan söz etmediğini ifade eden Köse,” Bakın benim bir dilekçem daha var ve bunu hiç kimse göstermiyor. Bu dilekçede bakanlığınızca doğal sit alanlarında yapılması planlanan koruma amaçlı imar planı çalışmalarında yürürlükteki koruma amaçlı imar planının doğal sit alanlarını da kapsıyor olması ve kentsel sit alanının bütünü ile UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunuyor olması dolayısı ile sit alanlarının birbiri ile etkileşimi dikkate alınarak planlamanın bu doğrultuda ele alınması görüş ve önerisi ile istenen evraklar yazımız ekinde sunulmuştur. Bakın burada yine uyarıyorum. Diyorum ki burayı unutmayın. Burası sit alanı. Bunları dikkate alarak yapın. Gelen planlarda biz sıkıntılı gördüğümüz şeyler olduğu için itirazımızı yaptık. Gerekçeli raporumuzu yazdık, Çevre ve Şehircilikte de askıya çıktığında dedik ki biz bunu kabul etmiyoruz. Askı sürecinde de itirazımızı yaptık” diye konuştu.

Köse, planın iptali için dilekçe hazırladıklarını ve planı talep etmediklerini belirtti.

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