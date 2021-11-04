Başkan Köse ilçe halkı ile buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sorunlarını ve taleplerini kendisine iletmek isteyen ilçe halkı ile Halk Günü’nde bir araya geldi.

Toplantı, Başkan Köse’nin halkı iş başvuruları ve anons sistemi ile ilgili bilgilendirmesiyle başladı. Köse, Safranbolu Belediyesi’nin personel alım ilanlarının Belediyenin web sitesinde duyurulduğunu ancak, şu an personel alımının olmadığını açıkladı. Anons sisteminin de telefon ve bilgisayarlara yüklenecek program ile yine Safranbolu Belediyesi web sitesinden dinlenebileceğini söyleyen Başkan Köse, vatandaşların otobüs seferleri ve temizlik konularıyla ilgili talepleri alarak bu alanlarda yapılan çalışmaları anlattı.

"Yerlerde yığınla maske ve izmarit dolu." ifadelerine yer veren Başkan Köse, ilçe halkını temizlik hususunda daha özenli davranmaya çağırdı. Toplantıya katılanlar da çöp konteyner yerine kaldırımlara atılan çöpler, maske ve izmaritlerin yerlere atılması gibi konulardaki rahatsızlıklarını dile getirerek; görüşlerini bire bir dinlediği için Başkan Köse’ye teşekkür ettiler.

Halkla buluşmanın amacının sorunları ve eksiklikleri onların gözünden dinlemek olduğunun olduğunun altını çizen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Hemşehrilerimizle bir araya gelip, sorunları istişare ederek çözüme kavuşturmak için çabalıyoruz. Ayrıca onları görmek beni fazlasıyla mutlu ediyor." diye konuştu.