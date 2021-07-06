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Başkan Köse Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Beşiktaşlılar taraftar gurubu ile Kent Ormandaki etkinlikte bir araya geldi.

KARABÜK 06.07.2021, 11:29
Başkan Köse Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Beşiktaşlılar taraftar gurubu ile Kent Ormandaki etkinlikte bir araya geldi.

Taraftarların büyük bir coşku ile karşıladığı Başkan Elif Köse, etkinlikler hakkında bilgi alırken güzel de bir sürpriz yaptı. Tüm taraftarları yanına alan Başkan Elif Köse sosyal medya uygulaması ile Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştu. Köse ve Çebi’nin Karşılıklı güzel dileklerin ardından burada bir süre daha taraftar gurubu ile sohbet eden Başkan Köse çekilen hatıra fotoğrafından sonra başarılar dileyerek kent ormandan ayrıldı.

Yoğun ilgisi gösteren çocuklarla tek tek ilgilenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye Belediye Başkan vekili Onur Varlı eşlik etti.
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