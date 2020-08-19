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Başkan Kıraç’tan, Akbaş’a hayırlı olsun ziyareti
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KARABÜK İL BAŞKANI DURSUN KIRAÇ VE İL YÖNETİMİ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
KARABÜK 19.08.2020, 18:44
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Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç ve il yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Nevzat Akbaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Milli Eğitim Kurumunun önemine değinen Kıraç, Covid-19 sürecinde büyük bir özveriyle eğitim-ortaöğretimi aksatmamaya çalışan öğretmenlere Nevzat Akbaş Beyin şahsında teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbaş ise Kıraç ve beraberindekilere teşekkür etti.
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