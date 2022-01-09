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Başkan Işık güven tazeledi

Karabük Berberler ve Kuaförler Odasının 4. olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Erol Işık güven tazeledi.

KARABÜK 09.01.2022, 18:11
Başkan Işık güven tazeledi

Karabük Berberler ve Kuaförler Odasının 4. olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Erol Işık güven tazeledi.

Karabük Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kurula MHP İl Başkan Yardımcısı Cenk Gedikoğlu, Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Mehmet Özen ile berber ve kuaförler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kurulun açılış konuşmasını yapan Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, “Her yıl hızlı geçen Berberler ve Kuaförler Odası seçimleri bu sene aday olmaması nedeniyle biraz daha yavaş geçti. Bizler Berberler ve Kuaförler Odası olarak üyelerimizin her zaman yanında olmaya çalıştık. Öyle bir kötü seneler geçirdik ki. Hiçbir zaman yılmadık. Birlik beraberliğimizi el ele vererek bu kötü günlerden kurtulmaya çalıştık” dedi.

Işık, Karabük’te hiçbir üyelerini mağdur etmemeye çalıştıklarını söyledi.

Yeni bir dönemde çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini aktaran Işık, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Erol Işık yeniden güven tazelerken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu : " Serkan Yorulmaz, Kenan Kara, Mustafa Cengiz, Ahmet Teker, Ferhat Kablan ve Emirhan Bayraktar"

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