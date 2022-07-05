Başkan Değirmenci’den üyelere sağduyu çağrısı

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci KARDEMİR’deki üyelerine sağduyu çağrısı yaptı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kademe ilerlemesi ile fark ücretlerinin bayram öncesinde yatırılmasını değerlendiren Başkan Değirmenci, “Geçtiğimiz hafta müjdesini paylaşmış olduğumuz kademe ilerlemesiyle ilgili çalışmanın, dün yapılan KARDEMİR yönetim kurulu toplantısında, söz verdiğimiz gibi karara bağlanarak sonuçlandırılmış olmasının, haklı huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Asıl olan, sizlere çifte bayram yaşatmaktı, çok şükür bu hayalimiz gerçekleşmiş oldu. Kademe ilerlemeniz ve bayram öncesi hesaplarınıza yatacak olan kademeye ilişkin ücret farklarınız, başta siz değerli üyelerimiz olmak üzere KARDEMİR’imize, Karabük’ümüze ve bölgemize hayırlı olsun. Allah’ın izniyle hep birlikte gelecek güzel günleri inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KARDEMİR’de üyelerimizin huzuruna ve geleceğine yönelik saldırılara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Değirmenci, “KARDEMİR’de huzur ve barışın, birlik ve beraberliğin dün olduğu gibi bugün de yarın da garantisi olmayı sürdüreceğimizden hiç kimsenin asla şüphesi olmasın. KARDEMİR’de üyelerimizin huzuruna ve geleceğine yönelik saldırılara asla müsaade etmeyeceğimizi, geçmişte olduğu gibi fabrika işçisine kişisel menfaatleri için bedel ödetme peşinde olanlara, kesinlikle geçit vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Siz değerli üyelerimden ise, sakinliğinizi korumanızı, tahriklere karşı sağduyulu olmanızı, gelecek endişesi yaşamamanızı, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmanızı, ‘zalimin zulmü varsa bizim de Allah’ımız ve Özçelik-İş’imiz var’ diyerek sabırla beklemenizi, bizlere inanmaya ve güvenmeye devam etmenizi rica ediyor, mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.