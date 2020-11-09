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Başkan Çaylı’dan 10 Kasım Mesajı

YENİCE BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ ÇAYLI, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA VE ATATÜRK HAFTASI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

KARABÜK 09.11.2020, 13:28
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Başkan Çaylı’dan 10 Kasım Mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çaylı, mesajında şu düşünceleri paylaştı;“ Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde, özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca birçok başarıya imza atmış, kurtuluş mücadelemizde ve Cumhuriyetimizin kurulmasında başrol oynamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe geçmiş büyük bir lider olarak tüm dünyada takdirle anılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum."

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