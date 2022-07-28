Başkan Altınöz’den teşekkür mesajı

Başkan Altınöz, Orman İşletme Müdürlüklerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ile Ovacık Orman İşletme Müdürlüklerinin kurulma kararını uygun gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor, Orman İşletme Müdürlüklerinin ilimize kazandırılması için yoğun çaba sarf eden Cumhurbaşkanlığı YİK üyemiz, önceki dönem TBMM Başkanımız Mehmet Ali Şahin Başkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’ye, milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’e teşekkür ederiz. Müdürlüklerimizin ilçelerimize, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.”