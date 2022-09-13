Başkan Akay, Karabük Tanıtım Günleri’ni değerlendirdi

Karabük Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay, 8-11 Eylül tarihlerinde İstanbul Maltepe etkinlik alanında düzenlenen Karabük Tanıtım Günleri’ni değerlendirdi.

Birlik beraberlik içerisinde olduklarında Karabük’ü daha iyi tanıtma fırsatı yakaladıklarını belirten Başkan Akay, “Eksikliklerimiz var m? Tabi ki vardır. Her geçen yıl bunu tamamlayarak götürme çabası içerisinde olmalıyız. Memleketimiz için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

KARDERFED başkanlığının yanı sıra Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu başkanlığının da bulunduğunu ifade eden Akay, “Açılışta 40’a yakın ilin başkanları buradaydılar. Onlarda burada gördüklerini Karabük’ün güzelliklerini kendi illerinde sosyal medya aracılığıyla olsun diğer yazılı ve görsel basın aracılığı ile olsun duyuruyorlar. Yani tanıtım açısından da muazzam oluyor. Turizm Çalıştayını Yenice’de yapmıştık. İstanbul’dan 50-60 kişi oraya gitmiştik. Onlarda çok memnun kaldılar. Şimdi oradaki çalıştay hem turizm ile ilgili dergilerde hem de basın yayın organlarında en geniş şekliyle duyuruldu. O bölgeye de bir katkımız olduysa bizim için ne mutlu. Diğer ilçelerimizde de buna benzer çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

KARDERFED’in kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Akay, “Karabük Dernekler Federasyonu tek başına başkandan ibaret değil. Ekip olarak menfaatsiz bir şekilde inanmak, çalışmak çok önemli. Karabük’ümüzün tanıtım günlerine beklediğimizden fazla katılım sağlandı. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Önemli olan bir işi başarmak. Emeği geçen, bizi sonuna kadar yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.