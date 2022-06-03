Başkan Akay, ilk toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) Genel Başkanlığı seçimlerinde yeniden başkan seçilen Cevdet Akay ilk toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi

İstanbul Gayrettepe’de bir otelde yapılan ilk toplantıda yeni yönetimin yol haritasını belirledi. Türkiye’nin önemli dernekleri, iş dünyası, bürokrat ve akademik camiayı bütünleştirici bir yapı üstlenen TSTK’da yeni yönetim kademeleri ve komisyonları yapılan istişarelerin ardından oy birliği ile karara bağlandı.

Başkan Akay, sivil toplum kuruluşları olarak asli görevlerinin ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına öncülük etmek olduğunu ifade etti.

TSTK bünyesinde kurulacak komisyonların aktif bir şekilde faaliyet yürüteceğini de sözlerine ekleyen Akay, ‘Türkiye için el ele’ sloganıyla ülkenin her karış toprağında etkili ve etkin olacaklarını belirtti. 2022-2023 etkinlik raporlarının sunumu ile toplantı son buldu.

Genel Başkan Cevdet Akay’ın öncülüğünde yapılan toplantıya yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ertaç Ergüven, Metin Akkuş, İ. Hayri Ülgen, Yaşar Saka, Mesut Başkır, Hasan Başça, Fatih Aydın, Prof. Dr. Recep Yıldızhan, Prof. Dr. Kenan Aydın, Muhterem Memiş, Bayram Demir, Fatma Kıranoğlu, Tahsin Söğüt, İsmail Aktaş, Av. Sadiye Çelik, Abdulhadi Akmungan, Zeynettin Aydın, Ziya Öncan, Hakkı Demir, Orhan Çerkez, İlyas Kıvrak, Fatih Adsan, Ercan Koşar, Ali Rıza Şişman, Mehmet Çetinkaya, Mehmet, Gültekin Taşpınar, Av. Vahit Kaya, İshak Koçoğlu, Nevzat Duyar, Dr. Abdulbeşir Ceylan, Ali Turgut, Tuncay Altunkaya, Gurbet Altay, Süleyman Öztürk, Sami Çiriş, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi, Başkan Vekili Can Çobanoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Binhan Yılmaz, Denetleme Kurulu Başkanı Halil Kütük, denetleme kurulu üyeleri Hilmi Kömü, Abdullah Tiftikçi, Medeni Deveci, Adnan Kopuz, Disiplin Kurulu Başkanı Hidayet Yünsel, disiplin kurulu üyeleri Faruk Akçiçek, Tahsin Diken, TSTK Genel Koordinatörü Arif Ekşi ve diğer koordinatörler Ayşe Çebi, Doç. Dr. Nur Ündey, Av. Doğuşcan Aydın Aygün, Doç. Dr. Esin Baltacı, İlknur Ayan, Okan Uzun, Emel Davutoğlu, Begüm Sakin, Evin Diken, Av. Ece Akar, Güler Sarıcı, Av. Işık Naz Hacıömeroğlu, Av. Tuğçe Naz Mete ve Nefise Nalbantoğlu katıldı.