Başkan Acar güven tazeledi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için yapılan seçimlerde Ali Sami Acar yeniden başkan seçildi.

Safranbolu TSO’da meclis üyeleri, meslek komiteleri ve meclis başkanlığı seçimlerinden sonra yönetim kurulu başkanı ve üyeleri de belirlendi. Mevcut Başkan Ali Sami Acar, gerçekleştirilen seçimle güven tazelerken yönetim kurulu üyeleri Erol Altuntepe, Hüseyin Yalçın, İsmail Hayri Boyacı, Fatih Namal, Eyüp Öztürk ve Fehmi Erdoğan olarak belirlendi.

Başkan Acar, “Bizlere güvenerek bu önemli göreve layık gören tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluma seçilen arkadaşlarımı da tebrik ediyor başarılar diliyorum. Üyelerimizin hak ve menfaatleri için uyum içinde durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerden desteklerini asla esirgemeyen TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.