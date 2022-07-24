Basında sansürün kaldırılışının 114. yılı kutlandı

Karabük Gazeteciler Cemiyeti tarafından basından sansürün kaldırışının 114. yıldönümü dolayısıyla Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk köşesine çelenk konuldu.

Basında sansürün kaldırılışının 104. yıldönümü çesitli etkinliklerle kutlanıyor. KARDEMİR tarafından Demir Çelik Mühendisler Derneğinde basın mensublarına kahvaltı programı düzenlendi.

KARDEMİR Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter, programa katılan basın mensuplarının gününü kutladı.

Daha sonra program Kent Meydanında çelenk sunumuyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya Atatürk köşesine çelenk koydu.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla program sona erdi.