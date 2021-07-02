Barış Manço Parkı yeniden hizmete açıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeniden düzenlenerek hazırlanan Barış Manço Parkının açılışı yapıldı.

Safranbolu Sağlık Sokak’ta bulunan ve yeniden düzenlenerek çok daha güzel bir görünüme kavuşan Barış Manço Parkı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Köse, “Hem çocuklar hem kadınlar hem de Safranbolu için işlevini yitirmiş, estetik olmayan her yeri yenileme çabası içindeyiz. Bunlardan bir tanesi de Barış Manço Parkı. Bizler için kadınlar da çocuklar da son derece önemli. Bununla birlikte bir Çocuk Meclisi kurduk. Çocuk Meclisi’nde görevli çocuklar da bizler gibi ayda bir kere toplanıp, Safranbolu’da çocuklar adına neler yapabileceğimizi, eksiklerinin neler olduğunu bizlere iletecekler. Bakın bu çok önemli. Çünkü birçok kentte olmayan bir meclisleri var artık çocuklarımızın “ dedi.

Başkan Köse’nin hayırlı olsun dileklerinin ardından içerisinde yöresel ürünler pazarı, çocuk oyun gurupları, mini golf alanı, özel parkurlar, dinlenme alanları, emzirme odası, büfe ve tuvaletin olduğu park hizmete açıldı.

Kadın ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Elif Köse, açılışa katılan kadınlarla uzun süre sohbet ederken, çocuklarla birlikte hem fotoğraf çektirdi hem de onların eğlencelerine ortak oldu.