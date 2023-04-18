Baklavanın yerini Safranbolu lokumu alıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinin önemli lezzetlerinden olan lokum, kilosu 200 ile 380 lira arasında değişen baklavanın yerini almaya başladı.

3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip tarihi ilçede, Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli lezzetlerinden birisi olan lokum, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle ilçeye gelen misafirlere sunuluyor.

Han, hamam, cami, konak, çeşme, köprü gibi eserleriyle açık hava müzesi olarak adlandırılan Safranbolu’da, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 150-200 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak. Tarihi ilçenin Arnavut kaldırımlı sokaklarında zamanda yolculuk yapacak olan tatilciler, bayramda çikolata ve baklava yerine lokum tercih edecek.

İmren Lokumları üreticisi Erdinç Sezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kış döneminden çıkılan bu günlerde böyle bir kısa tatilin Safranbolu esnafı olarak kendilerini çok mutlu edeceğini ifade etti. Okulların da ara tatile girmesinin de etkisiyle cumartesi gününden itibaren Safranbolu’da bir hareketlilik başladığını ifade eden Sezer, "Bunun bayramın birinci gününden itibaren son gününe kadar en yüksek noktaya ulaşacağını düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Bayramdan sonra da 1 ve 19 Mayıs’ta üçer günlük tatil olması sebebiyle Mayıs ayının ve Haziran ayının özellikle oldukça yoğun geçeceğini, Safranbolu esnafı olarak yüzümüzün güleceğini düşünüyorum" dedi.

"Lokum baklavanın yerini alacak"

Safranbolu’da gezmeye gelen insanların alışkanlığı olduğunu anlatan Sezer, "Mutlaka gittikleri yerden bir hediye götürme alışkanlık da var. Safranbolu lokumu da burada birinci sırada yer alıyor. Mutlaka ilgi yoğun. Bayram şekeri olarak düşünürsek de şimdi baklavadaki fıstık fiyatlarındaki artıştan dolayı biraz fıstıklı baklava bir nebze ulaşılması biraz zor hale geldi. Ama bizim lokum böyle değil. Sade, sakızlı, güllü başlayarak her cebe, her bütçeye hitap edebilecek çeşidimiz var. O yüzden bayramda gelen misafirlere sunulmak için yine Safranbolu’da lokum en önde yer alır" diye konuştu.

Lokumun daha önce çikolatanın yerini aldığını hatırlatan Sezer, şunları kaydetti:

"2-3 yıl önceden beri çikolata satışlarımız azalmıştı. İnsanlar lokuma yönelmişti. Özellikle fıstıklı baklava çok pahalandığı için lokum baklavanın yerinde alacak diye düşünüyorum."

Sezer, ilçede birçok lokum üreticisinin yer aldığını, gelecek misafirlerin sayısına göre tahmini olarak Safranbolu genelinde yaklaşık 150-200 ton lokumu bayram günü satılacağını sözlerine ekledi.