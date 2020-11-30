banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber

BAKKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı çevrim içi yapıldı.

KARABÜK 30.11.2020, 16:37
3
BAKKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
banner422

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı çevrim içi yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel’in başkanlık yaptığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ve Ajans uzmanları katıldı.

Toplantıda, bilişim altyapısının yenilenmesi ile ilgili yönetim kuruluna bilgi verilirken, personel alımıyla ilgili süreçler ve ajansın yapacağı faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yorumlar (0)
banner388
10°
parçalı bulutlu