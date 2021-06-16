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Bakan Selçuk, yarın Karabük’e geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret, açılış ve temel atma törenleri için yarın Karabük’e gelecek.

KARABÜK 16.06.2021, 18:00
Bakan Selçuk, yarın Karabük’e geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret, açılış ve temel atma törenleri için yarın Karabük’e gelecek.

Bakan Selçuk ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret ederek Vali Gürel ile bir araya gelecek.

Daha sonra Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret edecek olan Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışı ile Metin Arslan İlkokulu temel atma törenine katılacak. Bakan Selçuk, 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde, hain terör saldırısı sonucu şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesi ile görüştükten sonra KBÜ15 Temmuz Konferans Salonu’nda “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” yapacak. AK Parti Karabük İl Başkanlığı ve Karabük Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Bakan Selçuk kentten ayrılacak.
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