"Atalay Kartekin Roket Takımı" TEKNOFEST’te ikincilik elde etti

TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması’na Karabük Gençlik Merkezi adına katılan "Atalay Kartekin Roket Takımı" ikinci olmaya hak kazandı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması’na Karabük’ten Atalay Kartekin Roket Takımı katıldı.

Yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlarında katılabildiği yarışmada Karabük temsilcisi aşamaları geçerek ikinci olmayı başardı. Ödüllerini Selçuk Bayraktar’ın elinden alan takım kaptanı Mesut Yılmaz başarılarında emeği geçen tüm takım üyelerine ve takım sponsoru olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’e ve Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Dikey İnişli Roket Yarışması, Teknolojik İlerleme Yol Haritasında yer alan Roket İtkili İniş Sistemleri hakkında Lisans ve Yüksek Lisans Seviyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerinin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırmak amacıyla düzenleniyor.