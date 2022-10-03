Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan “İkinci Üniversite” programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri, 17 Ekim günü sonuna kadar internet ortamında yapılmaya devam edecek.

Karabük AÖF Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “İkinci Üniversite çerçevesinde herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu çerçevede ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine ikinci üniversite bünyesinde yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor” denildi.

Kayıt işlemlerinin internet üzerinden yapıldığının aktarıldığı açıklamada, “Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum e-Kampüs, Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, pdf, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor” ifadelerine yer verildi.