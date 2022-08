Altınöz’den AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğunu söyleyen Altınöz, “Bir olduk 21 olduk” şiarıyla çıktığımız bu yolda ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Altınöz kutlama mesajında, 21 yılda AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin çağ atladığını kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni Türkiye’nin 2023 vizyonu ilk günkü heyecan ile devam ediyor. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen AK Partimiz milletimizin desteği ile her zaman ayakta kalmayı başarmıştır.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar her alanda ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. İnsanlarımıza imkân oluşturan, refahı ve adâleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Şehrimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Her daim el ele, gönül gönüle vererek Karabük’ümüz için elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Karabük teşkilatının 21’inci kuruluş yıl dönümlerinin 14 Ağustos 2022 Pazar günü saat 14:00’de Hürriyet Caddesi AK Parti Karabük İl Başkanlığı binası önünde çeşitli etkinliklerle kutlanacağı açıklandı. Tüm vatandaşlar programa davet edildi.