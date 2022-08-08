Altınöz: “Milletle iç içe bir siyaset yapıyoruz”

AK Parti Karabük teşkilatı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ programları çerçevesinde köy ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz 26 Temmuz’da başlattıkları ‘Yüz Yüze 100 Gün’ programı çerçevesinde 2 haftada Karabük ilçelerinde toplam 82 köy gezildiğini bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri, İl Başkanı, İl Genel Meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ziyaretlerde vatandaş ve muhtarlarla bir araya geliyor, istek, talep ve önerileri not alıyor, çözüm noktasında istişarelerde bulunuluyor.

Başkan Altınöz, milletle iç içe bir siyaset yaptıklarını belirterek, “Ağustos ayı içerisinde Karabük’ün bütün köylerini milletvekillerimizle beraber dolaşmak için yola çıktık. Ağustos ayı içerisinde tüm ilçelerimizde teşkilat olarak sahada olacağız” ifadelerine yer verdi.

AK Parti’nin 14 Ağustos’ta 21’inci yılına gireceğini vurgulayan Altınöz, “Bir olduk 21 olduk. Kurulduğu günden bugüne insanla olan diyaloğumuz insanla odak noktası olarak yaptığımız siyaset burada devam ediyor. Vatandaşlarımızla çok güzel sohbetler ediyoruz, dertlerini dinliyoruz. Milletimize yardımcı olacağımız konularda yardımcı oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Altınöz, köy ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandıklarını kaydederek, “Bizlere gönül kapılarını açan tüm hemşerilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum” diyerek değerlendirmesini noktaladı.